Азаров: вы же не видели на Майдане представителей крупных предприятий

Протесты предпринимателей не повлияли на решение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Я бы так не ставил вопрос (что протесты предпринимателей повлияли на решение Президента ветировать Налоговый кодекс – УНИАН). Эти выступления дали повод пересмотреть определенную часть Налогового кодекса, определенную часть налоговой реформы, но в целом содержание налоговой реформы, а ее главное содержание – это снижение налогов, это создание стимулов для модернизации экономики, в целом идеология этой реформы не изменилась», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр отметил, что мнения экспертов о недостатках Налогового кодекса касались упрощенной системы налогообложения для предпринимателей. «Вы же не видели на Майдане представителей крупных предприятий, фабрик, заводов, фирм, компаний – всего нашего многочисленного бизнеса. Дело вот в чем: мы, конечно, должны обращать внимание не только на большую экономику, но должны, безусловно, смотреть и на то, чем занимаются сотни тысяч наших людей, в том числе те, кто торгует на рынках», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер также сознался, что на совещании у Президента относительно необходимости ветирования принятого Верховной Радой Налогового кодекса, он высказывался за вето. «Как мне это не печально», – заявил глава правительства.