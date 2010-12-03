Регионалы празднуют успешную сдачу «очередного теста на демократичность»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассматривает предпринимательство как неотъемлемый атрибут современного конкурентного рыночного хозяйства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

"Партия регионов приветствует принятие Налогового кодекса, поддерживает усилия Президента и правительства Украины, направленные на оздоровление бюджетно-финансовой системы, построение эффективной и конкурентоспособной национальной экономики. Сделан первый и решительный шаг в реформировании системы налогообложения, на пути к высоким стандартам цивилизованной европейской рыночной экономики. Как свидетельствует мировой опыт, проведение столь кардинальных реформ практически всегда сопряжено с появлением дополнительных политических и социально-экономических рисков, поэтому требует особо тщательной предварительной экспертной подготовки, привлечения широкой общественности, всех заинтересованных сторон для обсуждения наиболее дискуссионных вопросов, предотвращения потенциально конфликтных ситуаций", - говорится в заявлении.

В Партии регионов отметили, что поддерживают принципиальную позицию Президента Украины по оперативному урегулированию спорных и неоднозначных норм Налогового кодекса, отмене некоторых, противоречащих Основному Закону Украины положений.

"Воспользовавшись правом вето, Президент выступил истинным гарантом конституционных прав и свобод граждан, подтвердил высокий статус Украины как правового демократического государства. Президент Украины рассматривает предпринимательство как неотъемлемый атрибут современного конкурентного рыночного хозяйства, как эффективный способ организации производства, способный наполнить бюджет, обновить экономику, поднять уровень жизненных стандартов. Применив право вето, он доказал, что для него нет различий между представителями малого, среднего или большого бизнеса. Главный критерий, определяющий его решения, – Человек, его права и свободы, в том числе провозглашенное в Конституции право на труд, достойный жизненный уровень", - отмечается в заявлении.

В Партии регионов уверенны, что украинская власть успешно прошла очередной тест на демократичность. Впервые в истории независимой Украины была реализована европейская практика консенсусной демократии, когда спорные и остроконфликтные вопросы были полностью разрешены в рамках цивилизованного, равноправного и взаимоуважительного диалога.

Вопреки провокационным действиям и заявлениям оппозиции власть создала все необходимые условия для полноценного обеспечения конституционного права граждан на мирные собрания, свободное выражение своих взглядов и убеждений, оказалась готова к открытому и содержательному общению с протестующими предпринимателями, обеспечила проведение разноуровневых консультаций, оперативное принятие необходимых решений.

В свою очередь, прошедшие события стали успешным экзаменом и для украинского гражданского общества, убедительно продемонстрировали его зрелость и независимость, способность к эффективной самоорганизации без какого-либо партийного патроната и навязчивой помощи самопровозглашенных политических «поводырей».

«В этой связи поражает цинизм некоторых оппозиционных политиков, которые вмиг «слетелись» на Майдан и, расталкивая друг друга локтями, наперебой начали предлагать митингующим свои политические «услуги», настойчиво пытались «возглавить» протестное движение, придать ему радикальную политическую окраску, использовать протестный потенциал предпринимателей в своих узкопартийных корыстных целях. Верные своим «принципам», уже сегодня эти политики намечают следующие «цели» своей деструктивной деятельности, приступают к масштабной дискредитации пенсионной, жилищной реформ, самой сути проводимых в стране преобразований, манипулируют общественным сознанием, прибегают к откровенной лжи и провокациям.

Выражаем уверенность, что уже в скором будущем время все расставит на свои места. Здравый смысл и экономическая целесообразность восторжествуют над политическими амбициями и эмоциями. Уличенные во лжи политики-проходимцы окончательно утратят доверие народа, несмотря на все свои усилия, не смогут воспрепятствовать национальному прогрессу, европейским перспективам Украины. Реформированная система налогообложения станет мощным стимулом для детенизации национальной экономики, повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Повышение доходной части бюджета будет способствовать безусловному повышению социальных стандартов, качества жизни граждан Украины", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически упразднял упрощенную систему налогооблажения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против ввода в действие Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогооблажения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Ночью 3 декабря коммунальные службы под охраной милиции демонтировали палаточный городок на Майдане Незалежности в Киеве.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей не устраивают изменения в кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится. По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето Налогового кодекса, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 года.