Янукович поручил опять переписать налоговую систему для малого бизнеса

По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создана комиссия, которая займется разработкой новой системой налогообложения для малого бизнеса. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель Председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ, комментируя принятие Верховной Радой Налогового кодекса с учетом замечаний главы государства 2 декабря.

Как сообщили УНИАН в прес-службе ПР, по мнению М.ЧЕЧЕТОВА, «благодаря усилиям Президента, был достигнут компромисс в той плоскости, где малый бизнес начал рассматривать свои проблемы с учетом интересов всей страны».

«Я думаю, приход Президента на Майдан, его встреча с представителями малого бизнеса стали мощнейшим импульсом для нахождения компромисса. И когда малый бизнес начал рассматривать свои интересы с учетом интересов всего государства, компромисс был найден», – отметил политик.

При этом М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что Президент «сохранил для малого бизнеса прежние условия работы, которые были созданы более 10 лет назад». «Однако все понимают, что сейчас данная система устарела, хотя в свое время это был прорыв. А сейчас она уже не адекватна сегодняшним реалиям. И поэтому по поручению Президента создана комиссия, которая займется разработкой новой системой налогообложения для малого бизнеса», – добавил парламентарий.

В то же время первый зампредседателя фракции ПР акцентировал внимание на существовании одной проблемы. По его словам, предоставляя определенные преференции малому бизнесу, нужно вывести из него структуры, которые имеют оборот в десятки миллионов гривень, однако маскируются под малый бизнес. «Вот эти структуры необходимо вытянуть из-под зонтика малого бизнеса, а истинному малому бизнесу предоставить преференции», – подчеркнул он.

«Президент поступил очень мудро, сохранив статус-кво для малого бизнеса», - отметил М.ЧЕЧЕТОВ. При этом политик выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время по поручению главы государства будет разработана модернизированная система налогообложения для малого бизнеса, которая даст возможность бизнесу развиваться, и станет приносить деньги в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически упразднял упрощенную систему налогооблажения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против ввода в действие Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогооблажения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Ночью 3 декабря коммунальные службы под охраной милиции демонтировали палаточный городок на Майдане Незалежности в Киеве.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей не устраивают изменения в кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится. По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето Налогового кодекса, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 года.