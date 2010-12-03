Наша Украина требует уголовного дела за мэра из Молдовы

Политическая партия «Наша Украина» требует привлечь к уголовной ответственности должностных лиц Могилев-Подольской избирательной комиссии, которые не выполнили решение суда об отмене результатов выборов мэра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», 26 ноября этого года Могилев-Подольская городская избирательная комиссия на своем заседании «безосновательно и вопреки Конституции и законам Украины не выполнила решения Киевского апелляционного административного суда об отмене результатов выборов городского головы Могилев-Подольского Винницкой области».

В партии отметили, что должностные лица избирательной комиссии грубо нарушили положение статей 9, 11, 13, 20, 24, 91 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», статьи 14 Кодекса административного судопроизводства Украины, Статьи 70 Конституции Украины и других законодательных актов.

«Наша Украина» требует от Могилев-Подольской избирательной комиссии исполнить решение Киевского апелляционного суда и отменить признание избрания городским головой гражданина Молдовы.

«Иначе мы оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы с требованием привлечь упомянутых должностных лиц избирательной комиссии к уголовной ответственности на основании положений статьи 91 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», статей 157, 158, 356 и 382 Уголовного кодекса Украины», - заявляет «Наша Украина».

В пресс-службе партии напомнили, что 10 ноября этого года Киевский апелляционный административный суд вынес постановление по делу, которым признал противоправным и отменил постановление № 20 от 4 ноября 2010 года Могилев-Подольской городской избирательной комиссии Винницкой области об утверждении протоколов по выборам городского головы Могилев-Подольского Винницкой области.

«Наша Украина» требует, чтобы Могилев-Подольская городская избирательная комиссия исполнила решение Киевского апелляционного административного суда, и отменила результаты выборов мэра и назначила новые.

Как сообщал УНИАН, по результатам предварительного подсчета голосов, на выборах Могилев-Подольского городского головы победил гражданин Молдовы Петр БРОВКО.

Другие кандидаты на должность городского головы подали в Могилев-Подольскую городскую избирательную комиссию жалобы относительно противоправных действий П.БРОВКО, а, не дождавшись рассмотрения, обратились в суд.

От «Нашей Украины» на должность мэра Могилев-Подольского претендовал Михаил САВОЛЮК.