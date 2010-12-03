Тигипко говорит, что задолженность по возмещению НДС - 9,5 млрд

Сумма задолженности по возврату НДС на сегодняшний день составляет 9,5 млрд. грн., в частности, просроченной – 2,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая в Верховной Раде.

Он также отметил, что размер подтвержденной проверками просроченной задолженности составляет 1,8 млрд. грн. При этом С.ТИГИПКО сказал, что до конца года правительство планирует ликвидировать подтвержденный размер просроченной задолженности.

«Мы планируем до конца года максимально сократить эту задолженность, а если удастся. вообще выйти на ноль по тем суммам, которые подтверждены проверками», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что в течение года задолженность по возврату НДС удалось сократить на 12,4 млрд. грн. с 21,8 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, на 1 октября 2010 года в Украине задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость составляла 3 млрд. грн.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, правительство выполнило взятые на себя обязательства по сокращению задолженности по возмещению НДС с более чем 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.