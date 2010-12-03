Милиция ликвидировала палаточный городок на Майдане

Сегодня ночью с применением спецподразделений МВД был разобран палаточный городок предпринимателей на Майдане.

Как сообщает корреспондент Украинской правды, к 5 часам утра Майдан окружен четырьмя кордонами сотрудников МВД. В руках они держат шлемы, при этом сотрудники МВД вооружены резиновыми дубинками. На месте происшествия журналист насчитал 16 автобусов с милицией и "Беркутом" и не менее полутысячи милиционеров и "Беркута".

Коммунальные службы Киеве под надзором милиции молча разобрали палатки и загрузили их на грузовики.

Предприниматели, которые остались на ночь на Майдане, не оказывали сопротивления милиции.

Центр Киева перекрыт ГАИ - в частности, к Крещатику невозможно подъехать, поскольку на уровне Владимирской улицы, идущие вниз к Крещатику, заблокированы машинами ГАИ.