Тимошенко: всегда работала против теневых кланов, и буду

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что обнародованные интернет-ресурсом Wikіleaks тексты разговоров соучредителя компании РосУкрЭнерго Дмитрия ФИРТАША с американским дипломатом подтверждают сотрудничество украинского бизнесмена с экс-президентом Виктором ЮЩЕНКО для создания раскола в лагере демократических политических сил страны.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Этот документ, и собственно разговор ФИРТАША с послом Соединенных Штатов говорит об очень четких вещах, что этот человек целиком и полностью сотрудничал с президентом ЮЩЕНКО, что он сознательно прилагал усилия, работая в теневой сфере за теневые деньги, как разрушить единство демократических сил и, к сожалению, через влияние на ЮЩЕНКО, ему это удалось", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь лидер партии "Батькивщина" отметила, что она на протяжении всей своей политической деятельности противостояла теневым структурам. "Я всегда работала против теневых кланов, и буду работать, потому что они разрушают и силу Украины, и ее экономическую стабильность, они разрушают и наш путь в Европейский Союз. Теневые кланы разрушают права и свободы людей и зарабатывают сегодня на возможностях и ресурсах Украины нечестно и незаконно", - добавила она.

"Именно поэтому такие документы, которые сейчас появляются, они подтверждают, что исторические события отличаются от того, что иногда рассказывают президенты и большие политики", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.