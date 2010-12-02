В Кабмине опять заговорили о повышении пенсионного возраста

Законопроект о проведении первого этапа пенсионной реформы правительство планирует подготовить и подать в Верховную Раду до 10 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«До 10 декабря мы должны подать его в Верховную Раду», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что сейчас проходит тщательная подготовка документа. При этом он подчеркнул, что реформу проводить будет довольно сложно. «Сейчас мы серьезно отрабатываем этот вопрос. Нелегкая будет реформа, сразу хочу сказать», - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что по законопроекту будет проведена довольно тщательная разъяснительная работа.

«Будет достаточно времени, чтобы обсудить его всесторонне», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что при проведении пенсионной реформы будут предусмотрены компенсаторы, позволяющие максимально плавно проводить увеличение пенсионного возраста.

Как сообщал УНИАН, ранее С.ТИГИПКО заявлял, что для реформирования Пенсионного фонда и всей системы пенсионного обеспечения в Украине придется замораживать пенсии. По его словам, реформировать пенсионную систему необходимо в два этапа.

«Первый, который мы заложили и проведем в текущем году, не будет касаться второго уровня пенсионного обеспечения. Второй этап – введение второго уровня пенсионного обеспечения и прямая привязка каждого человека к Пенсионному фонду. Сколько уплатил – столько на счет и пошло. Я выхожу на пенсию и у меня есть столько денег, сколько я за свой рабочий стаж начислил сам себе», - пояснил С.ТИГИПКО.

Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в меморандуме украинской власти МВФ, с целью разрешения структурных проблем в имеющейся пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда, руководство государства взяло на себя обязательство разработать закон, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

Справка УНИАН. В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.).

Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.