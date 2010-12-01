Наша Украина требует немедленно уволить 10 депутатов-совместителей

«Наша Украина» настаивает на немедленном увольнении народных депутатов-совместителей.

Об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Он назвал «дерзким нарушением Конституции» несостоятельность провластного большинства в Верховной Раде уже более полугода лишить мандатов депутатов, которые незаконно совмещают эту должность с работой в органах исполнительной власти.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что «Наша Украина» начинает кампанию, направленную на лишение совместителей статуса народных депутатов Украины.

«Десять представителей властного большинства при молчаливой поддержке своих лидеров решили, что могут совмещать должности в органах государственной власти с депутатским мандатом лишь потому, что им этого так хочется», - отметил он.

По его словам, такие действия являются нарушением прямой нормы Конституции Украины, статья 78 которой прямо и однозначно устанавливает, что народные депутаты осуществляют свои полномочия на постоянной основе, и не могут иметь другого представительского мандата или быть на государственной службе.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что не имеет никакого значения, кто здесь конкретно виноват: депутаты, которые более полугода не писали соответствующих заявлений, или провластное большинство в парламенте во главе со спикером, что уже несколько месяцев не может найти времени для увольнения совместителей.

«Закон должен быть один для всех - совместительство в Украине запрещено. Никакие конституционные изменения не касались этой нормы», - заявляет председатель политсовета партии.

Политическая партия «Наша Украина», народные депутаты – “нашеукраинцы” требуют прекратить искусственное затягивание абсолютно очевидного решения и лишить на заседании парламента депутатов-совместителей статуса народных депутатов Украины.

«Для этого мы будем применять все законные средства, как в парламенте, так и на местах» - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.