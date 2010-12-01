Бродский прогнозирует, что ВР преодолеет «легкое вето» Януковича

Председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ прогнозирует, что Верховная Рада Украины в пятницу, 3 декабря, преодолеет вето Президента на Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Верховная Рада рассмотрит все предложения Президента, и я рассчитываю, что в пятницу (вето будет преодолено – УНИАН)», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Говоря о том, как могут быть проголосованы спорные статьи Налогового кодекса, председатель Госкомпредпринимательства отметил: «Я считаю, что Верховная Рада разберется с этими статьями». По его словам, Президент наложил на Налоговый кодекс «легкое вето».

В то же время, комментируя многочисленные выступления предпринимателей против Налогового кодекса, М.БРОДСКИЙ отметил, что «в Конституции четко записано, что Налоговый кодекс на референдум не выносится».

По мнению М.БРОДСКОГО, через год после вступления Налогового кодекса в силу предприниматели сами поймут, что это кодекс был создан для того, чтобы они «могли смотреть в лицо чиновнику».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Он поручил рабочей группе до четверга подготовить предложения к Налоговому кодексу.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН не исключил, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать эти предложения.

В тот же день лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что не видит необходимости в преодолении вето Президента на Налоговый кодекс.

По его информации, Президент не полностью ветировал Налоговый кодекс, а частично, то есть ветировал некоторые статьи Налогового кодекса, и внесет в парламент свои предложения. А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в таком случае парламент должен проголосовать по отдельности все предложения Президента и в целом переголосовать с учетом этих предложений Налоговый кодекс. При этом он отметил, что в таком случае не понадобится 300 голосов для преодоления вето, а нужно будет не менее 226 голосов для переголосования Налогового кодекса с учетом поправок.