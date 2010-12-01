Янукович обещает ОБСЕ, что Украина будет «чесным брокером»

Внеблоковая Украина готова стать объединяющей силой в ОБСЕ и повысить эффективность Организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на пленарном заседании саммита ОБСЕ, который открылся сегодня в столице Казахстана Астане.

В частности, глава Украинского государства поднял вопрос об обновлении существующих механизмов поддержки международной безопасности.

«Сегодня наша цель – дать мощный политический импульс для достижения нового качества деятельности ОБСЕ, дать нашим народам сигнал, что основоположные ценности, которые исповедует Европа, - свобода, демократия, права человека – становят твердую базу нашего сотрудничества, подтвердить решительность и солидарность перед существующими и новыми вызовами и угрозами совместной безопасности», - сказал Президент Украины.

Он отметил, что Украина рассматривает ОБСЕ как уникальную платформу для диалога по созданию совместного пространства равной и нераздельной безопасности; пространства, где конфликты разрешаются исключительно мирным путем на основе международного права; пространства, в котором внеблоковые государства и страны, которые добровольно избавились от ядерного оружия, имеют надежные гарантии безопасности.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что решение о председательствовании Украины в ОБСЕ в 2013 году является значительным стимулом для государства самосовершенствоваться, продолжать системные реформы и развивать демократическое общество.

«Уверен, что Украина способна быть объединяющей силой в ОБСЕ. Благодаря нашему внеблоковому статусу мы будем честным брокером и приложим все усилия для укрепления эффективности организации в интересах всех ее участников», - подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, глава государства отметил, что украинская сторона выступает за поиск конструктивных решений в урегулировании существующих конфликтов в регионе деятельности ОБСЕ на основе принципов и норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

«Украина поддерживает укрепление и более эффективное применение механизмов ОБСЕ в сфере раннего предупреждения и предотвращения конфликтов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины также в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости модернизации существующего режима контроля за обычными вооружениями.