Литвин: Трудового и Жилищного кодекса в ближайших планах ВР нет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент в ближайшее время не будет рассматривать проекты Трудового и Жилищного кодексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады в ответ на критические выступления народных депутатов Михаила ВОЛЫНЦА и Андрея СЕНЧЕНКО (оба из фракции БЮТ) относительно проектов этих кодексов.

«Нет этой темы, и в ближайшей обозримой перспективе ее не будет», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что «бороться с ветряными мельницами нет оснований».

«Давайте мы хотя бы разберемся с Налоговым кодексом, а Трудовой и Жилищный кодексы не рассматриваются, и нет в планах Верховной Рады Украины рассматривать эти документы», - подчеркнул спикер.