Янукович: Украина не видит альтернатив демократическому развитию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Украина не видит альтернатив демократическому пути развития и неуклонно придерживается демократических принципов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на пленарном заседании саммита ОБСЕ, который открылся сегодня в столице Казахстана Астане.

«Украина не видит альтернатив демократическому пути развития и неуклонно придерживается демократических принципов», - отметил глава государства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что ОБСЕ является сообществом государств, в рамках которого реализуются стандарты обеспечения основополагающих прав и свобод человека, утверждения верховенства права, поддержки демократических институтов, укрепления гражданского общества.