Маршалок польского Сената похвалил Азарова: Украина себе уже помогла

Украина стала гораздо быстрее двигаться по пути евроинтеграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе премьер-министра Украины, об этом маршалок Сената Польши (верхней палаты парламента) Богдан БОРУСЕВИЧ заявил во время встречи с главой правительства Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«У нас, у поляков, есть такая пословица – помоги себе сам и пан Бог тебе поможет. Очевидно, что вы себе уже помогли, это видно по улучшившемуся отношению к Украине в переговорах. Вы их ведете очень успешно», - процитировали в пресс-службе слова Б.БОРУСЕВИЧА.

Он в очередной раз подчеркнул, что Польша всегда будет поддерживать Украину на пути евроинтеграции.

При этом Б.БОРУСЕВИЧ отметил, что в 2011 году для Украины сложится уникальная ситуация, когда в Европейском Союзе будут председательствовать две страны, – Венгрия и Польша – которые являются сторонниками евроинтеграции Украины.

В то же время, Б.БОРУСЕВИЧ высказал пожелание, чтобы соглашение между Украиной и ЕС об ассоциации было подписано во время председательствования Польши в ЕС.

Маршалок Сената также отметил, что Польша поддерживает заключение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и безвизовом режиме.