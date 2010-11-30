Янукович в аэропорту проведет совещание по Налоговому кодексу

Перед отлетом в Казахстан для участия в Саммите ОБСЕ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание с экономическим блоком правительства и Администрации Президента по Налоговому кодексу (зал официальных делегаций, Международный аэропорт «Борисполь»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, совещание начнется в 12.20.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 11.00 по телефонам: 255-74-02, 255-63-18, 255-78-44.

Аккредитованные представители СМИ приглашаются на 11.30.