Wikileaks: РФ шантажировала страны из-за украинского Голодомора

Россия шантажировала президента Азербайджана Ильхама Алиева и пыталась заставить его не признавать голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в документах, обнародованных Wikileaks.

Так, согласно документам, эту историю рассказал сам Алиев британскому Принцу Эндрю.

"Алиев получил документ от президента Медведева, в котором указано, что если Азербайджан признает Большевистский искусственный голодомор в Украине "геноцидом" в ООН, "то вы должны забыть о Нагорном Карабахе вообще", - говорится в документе.

Принц Эндрю подтвердил, что и другие президенты получали от Москвы соответствующие "директивы", и спросил у посла в Киргизии, знает ли она о таких же послания в адрес Бакиева. Однако посол не знала об этом.

"Украинская правда"