Глава ЦИК обвинил Конституционный суд в «злоупотреблении правом»

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что Конституционный Суд Украины проявил бездеятельность, поскольку не предоставил официального толкования нормы Конституции по предоставлению ЦИК о сроке полномочий Верховной Рады для определения даты проведение парламентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

"Мы воспринимаем такую бездеятельность не только как игнорирование со стороны уважаемого государственного органа представления организаторов выборов, но и как пренебрежение общественными потребностями. А в широком смысле - как злоупотребление правом", - сказал В.ШАПОВАЛ.

Председатель ЦИК отметил, что Конституционный Суд 18 ноября 2010 года предоставил только вывод относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о проведении очередных выборов народных депутатов, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей требованиям определенных статей Конституции Украины (дело о внесении изменений в статьи 76, 77, 103, 136, 141 и в раздел ХУ "Переходные положения" Конституции Украины).

В этом выводе, в частности, отмечено, что "право избирать и быть избранным было реализовано гражданами Украины на последних выборах в Верховную Раду Украины и Президента Украины на условиях пятилетнего срока периодичности выборов".

В.ШАПОВАЛ подчеркнул, что указанный вывод обнародован до проведения заседания ЦИК, на котором частью ее членов был поднят вопрос об объявлении начала избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины в соответствии со статьей 77 Конституции Украины. "Приходится констатировать, что Конституционный Суд Украины не дал ответ на вопрос, интересующий не только ЦИК, но и является одним из наиболее острых на сегодняшний день, учитывая разные интересы, существующие в общественно-политической среде", - отметил он.

Кроме того, отметил председатель ЦИК, общество не получило никакой информации о реакции КСУ на представление Центральной избирательной комиссии по соответствующему вопросу. В.ШАПОВАЛ подчеркнул, что подобный способ реагирования со стороны одного государственного органа (даже если это суд) на законные обращения другого государственного органа является абсолютно недопустимым.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Центральная избирательная комиссия приняла обращение к Конституционному Суду Украины, в котором просила безотлагательно рассмотреть ее представление относительно толкования ч.1 ст.76 Конституции 1996 года о сроках полномочий Верховной Рады, избранной 30 сентября 2007 года, для определения даты проведение очередных парламентских выборов.

В тот же день Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

В переходных положениях законопроекта четко установлено, что очередные выборы в ВР проводятся в последнее воскресенье октября 2012 года (это будет 28 октября 2012 года), а очередные выборы Президента – в последнее воскресенье марта 2015 года (27 марта 2015 года).

Справка УНИАН. 1 октября Конституционный Суд отменил изменения в Конституцию, внесенные в декабре 2004 года (так называемую “политреформу”), которыми срок полномочий ВР был увеличен с 4-х до 5 лет.

В статье 77 действующей Конституции указано: “Очередные выборы в Верховную Раду Украины проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады Украины”.

19 ноября КС признал конституционным законопроект, которым предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

В то же время согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению КС от 30 сентября 2010 года опять действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в отмененном КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV. Выборы в ВР 6-го созыва состоялись 30 сентября 2007 года.