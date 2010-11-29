Баба Параска вернулась умирать домой

Прасковья Васильевна Королюк - доярка из села Дорогочивка Тернопольской области, известная как Баба Параска, - умерла на 71-м году жизни. Это случилось в субботу вечером на руках у родных.

- Месяц она лежала в больнице. В субботу мы привезли ее домой. Бабушка сама попросилась из больницы, сказала, что врачи ничем не могут ей помочь и, скорее всего, пришло время умирать, - рассказала Комсомольской правде внучка Марьяна. - Весь день она с нами разговаривала, показывала на телефоне, сколько ей пришло звонков из Киева. Люди звонили узнать о самочувствии и почему она не приехала в столицу на годовщину Майдана. А к вечеру бабушка притихла и умерла.

Похоронили Бабу Параску в воскресенье на сельском кладбище рядом с могилой мужа. Проводить в последний путь героиню Оранжевой революции пришли люди даже из соседних сел, но политических лидеров на похоронах не было.

Здоровье Прасковьи Королюк резко ухудшилось после того, как в декабре 2008 года ее избила охрана президента. После этого инцидента Баба Параска месяц лечилась в «Феофании», а затем уехала в больницу в свое родное село. После этого она все чаще стала жаловаться на невыносимую боль в спине и что у нее пухнут ноги.