Представители Майдана заявили, что не пойдут на уступки власти

Представители протестующих предпринимателей на встрече в Министерстве финансов Украины настаивали ветировать Налоговый кодекс и не вводить его в действие. Об этом заявил активист гражданского движения "Отпор" Михаил СВИСТОВИЧ.

Как сообщает "Зеркало недели", по его словам, заседание, завершившееся в Минфине в субботу, вел министр Федор ЯРОШЕНКО. Кроме него также присутствовали его заместители и заместители главы государственной налоговой администрации Украины.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ отозвал из отпуска председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.

От протестующих предпринимателей присутствовали 14 человек.

Участники встречи решили продолжить встречу в воскресенье, 28 ноября, в 14:00.

М.СВИСТОВИЧ объявил четкую позицию Майдана: ветирование Налогового кодекса. По его словам, исправить его уже невозможно и никакие поправки не сделают кодекс приемлемым для предпринимателей.

Он подчеркнул, что представители Майдана не пойдут ни на какие уступки власти, “поскольку есть воля людей, которые их делегировали”.

"Уступим, найдутся другие лидеры, Майдан все равно продолжится", - заверил М.СВИСТОВИЧ.

Представители власти в свою очередь напомнили о необходимости вступления в силу кодекса с 1 января 2011 года, поскольку госбюджет должен быть сформирован на новой налоговой базе и об этом есть четкая договоренность с МВФ.