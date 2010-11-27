Регионал: есть два варианта развития событий вокруг Налогового кодекса

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК прогнозирует, что до конца года парламенту еще неоднократно придется вносить изменения в Налоговый кодекс.

Об этом он сказал в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, на сегодняшний день существует два варианта развития событий вокруг Налогового кодекса. Первый – это его подписание Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и одновременное внесение изменений в кодекс для того, чтобы не тормозить бюджетный процесс. Председатель комитета заметил, что сейчас уже конец ноября, а бюджетный процесс даже не начинался. «Однозначно, в кодексе будут изменения. И те наработки, которые есть, до конца года еще не будут изменяться», - сказал В.ХОМУТЫННИК.

Второй путь, по его словам, это вето Президента на Налоговый кодекс и конкретные предложения, которые нужно принять Верховной Раде. «Второй путь - это вето и указание конкретных предложений, что именно в кодексе нужно изменить. И парламент в течение недели, максимум двух, должен эти позиции исправить», - отметил В.ХОМУТЫННИК.