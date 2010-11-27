Янукович и Азаров пришли на Майдан к предпринимателям
10:39, 27 ноября 2010Политика
4554 0
Выясняют позиции
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на Майдане Незалежности в Киеве проводят встречу с предпринимателями – участниками акции протеста против Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, сразу после завершения участия в церемонии чествования памяти жертв голодоморов глава государства и премьер прибыли на Майдан Незалежности.
В.ЯНУКОВИЧ выясняет позиции предпринимателей, чтобы выработать свое решение относительно Налогового кодекса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter