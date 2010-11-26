Почему Янукович заявил о присоединении к Таможенному союзу?

Заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана вряд ли свидетельствует о реальном намерении украинских властей присоединиться к этому объединению.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт привел несколько предположений, почему В.ЯНУКОВИЧ сегодня решил заявить о возможном присоединении Украины к Таможенному союзу, который должен стать основой для продвигаемого россиянами проекта Единого экономического пространства.

"Менее правдоподобной для меня есть гипотеза, что это изменение позиции властей Украины и первый сигнал, что в действительности (Украина) идет экономически интегрироваться с Россией. По меньшей мере, на данный момент я так это (заявление В.ЯНУКОВИЧА) не воспринимал", - сказал он.

По мнению аналитика, украинские власти прекрасно осознают, что вступление в Таможенный союз перечеркивает возможность экономической интеграции с Европейским союзом.

Более правдоподобной версией Г.ГРОМАДСКИЙ считает желание В.ЯНУКОВИЧА таким заявлением сделать приятное властям России, которые пытаются, в частности и через проект ЕЭП, усилить свое влияние среди бывших советских республик.

Кроме того, эксперт не исключает, что В.ЯНУКОВИЧ хотел продемонстрировать Евросоюзу, с которым действующая украинская власть ведет сложные переговоры о создании зоны свободной торговли, возможность альтернативного выбора для Украины.

"Возможно, это посыл другой стороне,... что мы имеем выбор, и если у нас не будет выходить с ЕС, то будем вынуждены интегрироваться экономически с Россией", - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

Польский аналитик также не исключил, что В.ЯНУКОВИЧ мог говорить о Таможенном союзе, до конца не осознавая последствий своих слов.

Как сообщал УНИАН, украинский президент сегодня на пресс-конференции в Москве назвал возможным вступление Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, который формально действует с 2010 года, должен превратиться в единое экономическое пространство с одинаковыми правилами ведения бизнеса с 2012 года.

Кроме того, участники проекта планируют создать единое валютное пространство.