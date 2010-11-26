Азаров ликвидировал Госземинспекцию

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную инспекции по контролю за использованием и охраной земель.

Об этом говорится в постановлении №1068 от 22 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, для ликвидации инспекции создается комиссия, главой которой стал заместитель главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Игорь ЛЕВУШЕВСКИЙ.

Главе комиссии поручено утвердить ее персональный состав и обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Госземинспекции, а также проинформировать Кабмин в 6-месячный срок о результатах проведенной работы.

При этом Госкомзем должен обеспечить осуществление государственного контроля над использованием и охраной земель.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября т.г. Кабинет министров постановлением №1032 назначил заместителя главы Государственного комитета по земельным ресурсам И. ЛЕВУШЕВСКОГО главой комиссии по ликвидации Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель, которая действует в составе Госкомзема как правительственный орган государственного управления.

Документом были внесены изменения в постановление №901 от 26 августа 2009 г. “О дополнительных мерах по урегулированию земельных отношений”.