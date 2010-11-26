В Киеве презентовали книгу, в которой 420 документов о Голодоморе

В Киево-Могилянской академии презентована книга «Голодомор 1932-1933 годов в Украине по документам Отраслевого государственного архива СБУ. Аннотированный справочник».

Как передает корреспондент УНИАН, один из составителей книги, доктор исторических наук Василий ДАНИЛЕНКО во время презентации отметил, что в нее вошли 420 документов, касающихся Голодомора. Он отметил, что это первое издание полного перечня всех рассекреченных документов СБУ (1930-1980 годы) о Голодоморе и краткий обзор их содержания. По его словам, данное издание рассчитано не только на историков, юристов, краеведов, но и всех, кто изучает историю Украины ХХ в.

В.ДАНИЛЕНКО сообщил, что в этой книге впервые описаны обнаруженные в Отраслевом государственном архиве СБУ документы, касающиеся переписи населения 1937 года. По его словам, здесь есть свидетельства людей, которые были арестованы по делу, которое касалось переписи населения и, в частности, тех, кто прогнозировал ситуацию на будущее с численностью населения в Украине. Он отметил, что документы показали значительные потери среди населения. В.ДАНИЛЕНКО сообщил, что один из арестованных сказал, что представил расчеты, что в 1937 году в Украине будет 35 миллионов человек, но по результатам переписи было лишь 29 миллионов. По его словам, “из этих документов можно установить цифру приблизительных потерь населения от Голодомора - 6 миллионов человек”.

В.ДАНИЛЕНКО сообщил, что в книге содержится именной и географический указатели. По его словам, в именном указателе названы не только жертвы Голодомора, но и “уполномоченные, которые организовывали этот Голодомор-геноцид украинского народа, большой перечень судей, прокуроров, активистов партийных, советских, которые надругались над украинским народом”.

Историк рассказал, что в книге содержатся документы, которые показывают, как «была организована пищевая блокада», как не допускался в Украину ввоз из других республик продуктов, как не давали возможность людям выехать с Украины, чтобы спастись.

В.ДАНИЛЕНКО сообщил также, что в книге есть рассекреченные документы - информационные сообщения и докладные записки КГБ УССР, которое раскрывает формы и методы борьбы КГБ против распространения в мире правды о Голодоморе.

В.ДАНИЛЕНКО сообщил, что книга выйдет тиражом 1000 экземпляров, но будет и электронная версия книги.