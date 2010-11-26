Налоговый кодекс наконец-то добрался до Банковой

Администрации Президента Украины получила из Верховной Рады Украины Налоговый кодекс, и экспертная группа начала работать над ним.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь председателя парламента Ольга ЧЕРНАЯ проинформировала, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Налоговый кодекс.

Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документ вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

Предприниматели требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА наложить вето на Налоговый кодекс.

25 ноября первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА по результатам встречи с представителями предпринимателей заявила, что в ближайшие дни экспертная группа, созданная в Администрации Президента, подготовит анализ Налогового кодекса для В.ЯНУКОВИЧА, чтобы он смог принять решение относительно этого документа.