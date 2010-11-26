Чечетов отказал Мельниченко: пусть оставит свои «хотелки» при себе

Народный депутат, первый заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ уверен, что бывшего майора госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО нет никаких перспектив вступить в ряды Партии регионов.

Как сообщает пресс-служба М.ЧЕЧЕТОВА, об этом он сообщил, комментируя «заявление небезызвестного Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о том, что он при определенных условиях может, дескать, вступить в Партию регионов».

М.ЧЕЧЕТОВ отметил: «Нам не нужны предатели в партии. Николай МЕЛЬНИЧЕНКО – это совсем не тот человек, которого мы бы хотели видеть в своих рядах. Ведь он не сделал для Украины ничего хорошего».

«Поэтому я уверен в том, что никаких перспектив у него в этом плане нет, и не могло быть априори. Так что пусть МЕЛЬНИЧЕНКО оставит свои «хотелки» при себе», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, в комментарии газете «Сегодня» бывший охранник экс-президента Леонида КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, что готов вступить в Партию регионов, в случае установления следствием заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.