Янукович сегодня десятый раз за год встречается с Медведевым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита, около 12.00 по киевскому времени на территории государственной резиденции Президента РФ «Горки» состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в формате “с глазу на глаз”, которая продолжится в узком кругу с участием некоторых представителей официальных делегаций.

После этого, в 13.00 по киевскому времени начнется четвертое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов.

По результатам заседания запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА с представителями СМИ.