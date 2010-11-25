Федерацию профсоюзов обвиняют в том, что «поздно проснулись»

Поддержка Федерации профсоюзов Украины основных требований митинга против Налогового кодекса является неискренней, непоследовательной и запоздалой.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя заявление ФПУ по поводу ситуации, сложившейся в Украине в связи с принятием Верховной Радой Украины Налогового кодекса. Это заявление опубликовано на сайте ФПУ и обнародовано на митинге протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

«Никто в независимых профсоюзах не верит в искренность этого заявления, - сказал В.РОЙ. – Протесты предпринимателей против Налогового кодекса начались не сегодня, и даже не вчера. Уже несколько месяцев, еще с лета, предприниматели малого и среднего бизнеса борются с попытками правительства перевести на них, с помощью нового налогового законодательства, основной налоговый груз в стране. Например, первичные профсоюзные организации нашей федерации вместе с организациями предпринимателей принимали участие в самых первых, тогда еще не таких массовых, как сегодня, акциях протеста в регионах, и предлагали разработчикам Налогового кодекса конкретные предложения к нему. Тогда ФПУ почему-то не проникалась тем, что, я цитирую заявление ФПУ: «несколько миллионов граждан Украины, которые заняты в малом бизнесе, оказались перед угрозой потери рабочих мест». Сегодня же, когда на Майдане Незалежности – десятки, а по всей Украине – сотни тысяч людей требуют от Президента Украины наложить вето на Налоговый кодекс, когда молчать становится просто неприлично, ФПУ «проснулась» и, наконец, увидела, я снова цитирую их заявление: что «это может негативно отразиться на жизнеобеспечении десятков тысяч наемных работников – членов профсоюзов».

По убеждению В.РОЯ, об этих «нескольких миллионах» и «десятках тысяч» Василий ХАРА, председатель ФПУ и народный депутат Украины, должен был бы вспомнить хотя бы 18 ноября - тогда, когда он, или его депутатская карточка, голосовал за принятие Налогового кодекса».

В.РОЙ также подчеркивает, что в своем заявлении ФПУ уклонилась от выражения своего отношения к основному требованию участников митинга – президентскому вето к Налоговому кодексу.

«О вето к Налоговому кодексу ФПУ просто промолчала - ни «за», ни «против», - заметил В.РОЙ. – Она лишь призвала Президента, премьер-министр и председателя Верховной Рады прислушаться к требованиям тысяч украинских граждан, и найти возможности для учета интересов значительной части общества. В сущности, это то же, что сегодня говорит власть: мол, мы обязательно прислушаемся к людям, найдем компромисс, учтем предложения и тому подобное”.

“По моему мнению, сегодняшнее заявление ФПУ лишь лишний раз подтвердило, что в конфликте вокруг Налогового кодекса она, как и раньше, не на стороне предпринимателей и наемных работников», - подчеркнул В.РОЙ.