Предприниматели уже митингуют под окнами Януковича

Предприниматели пришли к Администрации Президента, где начался их митинг протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Банковой собралась значительная часть митингующих с Майдана Незалежности.

В частности, протестующие требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс. Но при этом они выступают за необходимость переговоров с властью.

Проход в Администрацию Президента загражден представителями правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс. Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе пообещал встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения относительно данного закона.