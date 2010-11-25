Предприниматели двинули с Майдана на Банковую

Предприниматели отправились с Майдана Незалежности к Администрации Президента, где будут требовать от главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна участников акции протеста движется по улице Институтской к зданию Администрации Президента на улице Банковой.

Предприниматели идут по тротуару, а также частично по проезжей части улицы. В это время движение автомобилей по улице Институтской частично заблокировано.

Перед этим депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО выступил перед предпринимателями на Майдане и поддержал их требования заставить власть отменить Налоговый кодекс. В.КЛИЧКО призвал их бороться до победы.