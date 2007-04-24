Главный пункт переговоров Ющенко и Януковича - Мороз?

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Сергей ГОЛОВАТЫЙ утверждает, что одним из главных пунктов переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ является возможность переизбрания председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента.

В частности, по словам С.ГОЛОВАТОГО, обсуждается вопрос о смене Александра МОРОЗА на нынешнего координатора коалиции Раису БОГАТЫРЕВУ.

«Мне точно известно, к чему сводится сегодня этот компромисс - компромисс сводится к смене председателя ВР на лидера коалиции», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

При этом народный депутат отметил, что не хочет вмешиваться в дела коалиции в этом вопросе. «Я не буду вмешиваться в дела коалиции, пусть она сама решает, может, ей лучше поменять лидера коалиции, чем менять спикера ВР», - сказал народный депутат.