Забастовочный комитет предпринимателей встретился с дипломатами

Организационный забастовочный комитет предпринимателей встретился с представителями дипломатического корпуса в Украине.

Об этом УНИАН сообщил член оргкомитета забастовщиков Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, во встрече приняли участие представители посольств США, Франции, Испании, Германии, Дании и других стран Евросоюза.

Как сообщил А.ДАНИЛЮК, “во время встречи дипломаты выразили обеспокоенность относительно нестабильной ситуации в Украине, углублением социально-экономического кризиса, спровоцированного непрофессиональной действиями правительства, а также нехваткой легитимности власти в Украине, которая отказывается объявлять парламентские выборы”.

В свою очередь представители забастовщиков высказали мнение, что такие действия властей провоцируют серьезное социальное обострение. «Нежелание находить компромисс со стороны Президента и правительства может спровоцировать абсолютно неконтролированные процессы в обществе, которые могут вылиться в откровенное гражданское противостояние», - отметил А.ДАНИЛЮК.

Участники встречи также признали, что ситуация, которая сложилась сегодня в Украине, является наиболее нестабильной за все годы независимости, а отсутствие желания властей признавать свои стратегические ошибки и системное нарушение действующего законодательства со стороны правительства и Президента приводит к эскалации этой напряженности.

А.ДАНИЛЮК сообщил, что представители дипломатических представительств приняли к сведению информацию, полученную от забастовщиков, и пообещали осуществлять серьезный контроль за соблюдением прав митингующих.