Наша Украина требует повысить помощь по уходу за ребенком

Депутаты от «Нашей Украины» внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «Наша Украина» требует увеличить размер ежемесячной помощи по уходу за ребенком до трех лет до 799 грн.

В партии напоминают, что в настоящее время размер ежемесячной помощи для детей до трех лет составляет всего 130 грн. Эти средства не покрывают даже 10% реальных расходов семьи на уход за ребенком; их едва хватает на приобретение одной пачки детских памперсов.

Более того, в начале сентября этого года ВР отказала матерям в праве засчитывать в трудовой стаж период пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами.

Народные депутаты от «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ, Владимир ВЯЗИВСКИЙ и Андрей ПАРУБИЙ, которые подали законопроект, требуют учесть повышение размера помощи для матерей уже в государственном бюджете на 2011 год.

“У власти нет морального права отклонить это предложение”, - считают авторы документа. По их мнению, найти средства на такое повышение вполне реально – если власть слегка уменьшит аппетиты в обеспечении себя дорогими авто, проведении роскошных ремонтов и организации шумных празднований.

По подсчетам экспертов, для реализации законопроекта необходимо ориентировочно 12 млн. 250 тыс. грн. дополнительных средств. Это составляет всего около 1% от государственных расходов на деятельность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и не более 2% на деятельность Верховной Рады, которые в бюджете текущего года были значительно повышены.

Партия «Наша Украина» призывает депутатов из всех фракций парламента одобрить этот законопроект.

“Все политические силы, представленные в парламенте, неоднократно заявляли о поддержке семьи, материнства и детства. Время сделать конкретный шаг к выполнению своих избирательных обязательств перед украинцами”, - подчеркивает политическая сила.