Власть готова пойти на 5 уступок митингующим?

13:54, 24 ноября 2010
Политика
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В части упрощенного налогообложения

Представители власти и предпринимателей согласовали пять возможных изменений в Налоговый кодекс в части упрощенного налогообложения. Как сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на  источники в Кабмине, такие договоренности были достигнуты в ходе встречи предпринимателей с первым вице-премьером Андреем Клюевым.

В частности, планируется:

1)     увеличить с 600 до 800 тысяч гривен максимальный ежегодный доход предпринимателей, работающих на едином налоге и использующих кассовый аппарат;

2)    увеличить с четырех до пяти количество наемного персонала;

3)    отсрочить на полгода (до 1 июля 2011 года) введение обязательного бухгалтерского учета;

4)    ввести амнистию по остаткам товара на 1 января;

5)     предоставить право физлицам — единоналожникам сдавать в аренду жилые и нежилые помещения при обязательной уплате налога с физлиц.

Что касается изменений в сфере администрирования налогов и полномочий Налоговой администрации, то наиболее конфликтные моменты в настоящее время рассматриваются на совещании представителей власти у первого заместителя главы Администрации президента Украины Ирины Акимовой.

По некоторым данным Андрей Клюев может встретиться с предпринимателями, протестующими против принятия Налогового кодекса на Майдане Независимости в Киеве сегодня.

Вместе с тем, согласно сообщению координатора комитета защиты предпринимателей по западному региону Евгений Шаповаленко, подобная встреча состоится, однако в ней будут принимать участие те люди, которых предприниматели не уполномочивали на такие действия. «С вице-премьером встречаются те люди, которые не согласовывали с предпринимателями свои действия», — сказал он.

 

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