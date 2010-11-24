Власть готова пойти на 5 уступок митингующим?

Представители власти и предпринимателей согласовали пять возможных изменений в Налоговый кодекс в части упрощенного налогообложения. Как сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на источники в Кабмине, такие договоренности были достигнуты в ходе встречи предпринимателей с первым вице-премьером Андреем Клюевым.

В частности, планируется:

1) увеличить с 600 до 800 тысяч гривен максимальный ежегодный доход предпринимателей, работающих на едином налоге и использующих кассовый аппарат;

2) увеличить с четырех до пяти количество наемного персонала;

3) отсрочить на полгода (до 1 июля 2011 года) введение обязательного бухгалтерского учета;

4) ввести амнистию по остаткам товара на 1 января;

5) предоставить право физлицам — единоналожникам сдавать в аренду жилые и нежилые помещения при обязательной уплате налога с физлиц.

Что касается изменений в сфере администрирования налогов и полномочий Налоговой администрации, то наиболее конфликтные моменты в настоящее время рассматриваются на совещании представителей власти у первого заместителя главы Администрации президента Украины Ирины Акимовой.

По некоторым данным Андрей Клюев может встретиться с предпринимателями, протестующими против принятия Налогового кодекса на Майдане Независимости в Киеве сегодня.

Вместе с тем, согласно сообщению координатора комитета защиты предпринимателей по западному региону Евгений Шаповаленко, подобная встреча состоится, однако в ней будут принимать участие те люди, которых предприниматели не уполномочивали на такие действия. «С вице-премьером встречаются те люди, которые не согласовывали с предпринимателями свои действия», — сказал он.