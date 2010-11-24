Чем отличается Майдан-2004 от нынешнего

Лидер общественного объединения «Новый Киев», председатель социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК призвал киевлян поддержать акции протеста предпринимателей в четверг, 25 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОО «Новый Киев», выступая перед протестующими на Майдане Незалежности, З.ШКИРЯК заявил: «Сначала власть подписала Харьковские соглашения, потом попыталась уничтожить украинский язык, приняла грабительский Налоговый кодекс, а после решила окончательно превратить народ в послушных рабов принятием нового Трудового кодекса».

По словам З.ШКИРЯКА, очень важным является то, что предприниматели поднялись, “всколыхнули всю Украину”, и об этом услышал весь мир.

“Вы показали, что в Украине снова возрождается гражданское общество», - подчеркнул он.

З.ШКИРЯК отметил, что между Майданом-2004 и сегодняшним Майданом есть существенная разница. «В 2004-ом нас пытались разделить по принципу Восток-Запад, при этом и те, и другие стояли на разных площадях по идеологическим соображениям. Принятием антинародного Налогового кодекса власть объединила Украину, поскольку с протестом единодушно вышли представители всех регионов, включая и тех, кто на последних выборах поддерживал ЯНУКОВИЧА и его партии», - сказал он.

Кроме этого, лидер «Нового Киева» обратился непосредственно к жителям столицы: «Сегодня именно от позиции киевлян зависит успех нашей борьбы. Ведь из пяти миллионов представителей малого и среднего бизнеса более ста тысяч зарегистрировано в Киеве. Бюджет столицы на 80% пополняется за счет налогоплательщиков, а принятием Налогового кодекса власть загоняет тех, кто сегодня хочет честно работать, в тень, тем самым лишая столицу бюджетных поступлений”, - заявил З.ШКИРЯК.

По его убеждению, сложившаяся ситуация должна объединить всех – от врачей и учителей до студентов и пенсионеров. «Поэтому мы призываем киевлян занять активную гражданскую позицию и прийти 25 ноября на Майдан Незалежности», - сказал З.ШКИРЯК.