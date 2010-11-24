Открытие фестиваля "Кино в Погонах"

26 ноября в Культурном центре "Кинотеатр "Киев" состоится торжественное открытие Первого международного фестиваля "Кино в Погонах". В программе фестиваля принимают участие 10 фильмов из 8 стран мира.

Все фильмы - победители престижных международных кинофорумов. Жанры фильмов разнообразны. От лирических мелодрам до комедии абсурда.

Гость фестиваля - загадочная фигура французского кино - актер и режиссер Серж Бозон.

Фильм - открытие фестиваля - "Франция" режиссера Сержа Бозона. Этот фильм признан лучшим французским фильмом в 2007 г. и получил премию Жана Виго, выдающуюся награду за достижение в кинематографе.

Приглашаем представителей СМИ: на Торжественное открытие Первого международного фестиваля "Кино в Погонах" и просмотр фильма "Франция", который состоится 26 ноября о 18.00 в "Красном зале" кинотеатра "Киев",

на мастер-класс Сержа Бозона 27 ноября о 14.00 в зале "Синематека" кинотеатра "Киев".

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