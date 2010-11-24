Азаров сегодня работает в Египте
В Киев - завтра вечером
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ находится с двухдневным официальным визитом в Арабской Республике Египет.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.
Планируется, что сегодня глава украинского правительства встретится с премьер-министром Египта Ахмедом НАЗИФОМ в формате с глазу на глаз. После встречи под руководством председателей правительств двух государств состоится шестое заседание совместной Межправительственной украинско-египетской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, по итогам которого планируется подписать ряд двусторонних документов.
На 25 ноября запланирована встреча Н.АЗАРОВА с министром иностранных дел Египта Ахмедом Абуль ГЕЙТОМ и Президентом Египта Хосни МУБАРАКОМ.
Кроме того, премьер-министр Украины намерен принять участие в церемонии передачи самолета Ан-74Т-200 Военно-воздушным силам Египта и в украинско-египетском бизнес-форуме.
25 ноября вечером Н.АЗАРОВ вернется в Киев.