Азаров сегодня работает в Египте

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ находится с двухдневным официальным визитом в Арабской Республике Египет.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.

Планируется, что сегодня глава украинского правительства встретится с премьер-министром Египта Ахмедом НАЗИФОМ в формате с глазу на глаз. После встречи под руководством председателей правительств двух государств состоится шестое заседание совместной Межправительственной украинско-египетской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, по итогам которого планируется подписать ряд двусторонних документов.

На 25 ноября запланирована встреча Н.АЗАРОВА с министром иностранных дел Египта Ахмедом Абуль ГЕЙТОМ и Президентом Египта Хосни МУБАРАКОМ.

Кроме того, премьер-министр Украины намерен принять участие в церемонии передачи самолета Ан-74Т-200 Военно-воздушным силам Египта и в украинско-египетском бизнес-форуме.

25 ноября вечером Н.АЗАРОВ вернется в Киев.