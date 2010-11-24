Томенко: у Януковича лишь один реальный вариант действий

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что 30 ноября, в день начала пленарных заседаний парламента, первым будет вынесен вопрос относительно Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады.

"После того, как документ поступит Президенту, он вернет его в Верховную Раду с рядом оговорок, которые будут касаться более либеральных подходов в части льготного налогообложения тех, кто работает на едином налоге", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, власть оказалась не готовой к общественному протесту против нового Налогового кодекса, который направил свой "главный удар" против малого бизнеса и фактически оставил налоговый статус-кво для большого. Он заметил, что попытка через псевдопрофессиональные дискуссии убедить, что это реформаторский документ в интересах граждан и, в то же время, полное игнорирование очевидных предложений и поправок, которые предлагала оппозиция во время рассмотрения документа во втором чтении, оставляет Президенту лишь один реальный вариант действий.

Вице-спикер считает вполне понятным, что при таких обстоятельствах Верховная Рада обязана будет безотлагательно вернуться к рассмотрению вопроса Налогового кодекса в контексте возможных изменений, предложенных Президентом Украины. "Насколько предприниматели воспримут эти предложения и остановят акции протеста – будет зависеть от радикальности изменений, которые будут предложены Верховной Раде", - отметил Н.ТОМЕНКО.