Нацсовет: ТВі поднял шум из-за обычной проверки

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подчеркивает, что проверка ТВі и еще 15 компаний на соблюдение лицензионных условий является обычной практикой для этого регуляторного органа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Это обычная процедура, которая применяется ко всем без исключения телерадиоорганизациям с момента получения лицензии. Еженедельно на заседании Национального совета рассматриваются десятки решений о результатах проверок и об их назначении", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также подчеркнули, что в Национальный совет не поступали материалы или какие-либо сообщения относительно иска ТВі к Национальному совету об отсутствии у регуляторного органа полномочий проводить проверки телерадиоорганизаций.

"Создается впечатление, что невероятная шумиха, которую компания поднимает вокруг своего имени, свидетельствует о попытке скрыть определенные нарушения в своей деятельности или внутренние хозяйственные проблемы. Возможно, именно поэтому компания имеет такое количество судебных процессов, как внутри страны, так и за границей – в частности с одним из основателей ТВі", - подчеркнули в пресс-службе Нацсовета.

Плановая ежегодная проверка телерадиокомпаний начнется 24 ноября в соответствии с решением Нацсовета от 7 июля 2010 года.

Телерадиокомпании будут проверяться на выполнение лицензионных условий, в частности, начало и ведение деятельности согласно лицензии (вещание на частотах, полученных на конкурсе), выполнение условий лицензий, уставные документы, условия выполнения программной концепции, соблюдение норм действующего законодательства и тому подобное.

Планируется, что на этой неделе состоится 15 плановых проверок телерадиоорганизаций в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской областях и Киеве.

В Нацсовете также напомнили, что проведение проверок является одним из многих полномочий этого регуляторного органа, предусмотренных Законом Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", а также "О телевидении и радиовещании".

В частности, в соответствии с ч. 5 ст. 72 закона "О телевидении и радиовещании" Национальный совет принимает решение о применении санкций на основании предоставленных документальных свидетельств, актов проверки или представления определенных этим законом органов государственной власти.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания направил телеканалу ТВі (ООО "ТелеРадіоСвіт") сообщение о намерении провести двухдневную проверку телерадиокомпании.

"В сообщении Нацсовета отмечено, что предметом проверки должно стать вещание ТВі в 37 городах Украины, которое аннулировано самим Нацсоветом. Нам кажется абсурдным намерение Нацсовета осуществить проверку лицензии ООО "ТелеРадіоСвіт" с аннулированными дополнениями. Существует юридическая неопределенность относительно того, могут ли они вообще быть объектом проверки", - сообщили в пресс-службе ТВі.

Сегодня, 23 ноября, пресс-служба канала ТВі сообщила об обжаловании в суде решения Нацсовета о проведении проверки телеканала.

В частности, ТВі просит суд признать противоправными действия Национального совета по проведению проверки канала, а также просит отменить само решение о проведении проверки и утвержденную Нацсоветом Инструкцию о порядке проведения проверок.

Иск подан 22 ноября 2010 года. В соответствии со статьей 107 Кодекса административного судопроизводства Украины, вопрос об открытии производства по административному делу судья решает в течение трех дней со дня поступления искового заявления в административный суд.