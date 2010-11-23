Майдан уже зовет в союзники Кирилла

Участники акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве просят патриарха КИРИЛЛА, который находится с визитом в нашем государстве, благословить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на ветирование Налогового кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со сцены на Майдане, обращаясь к главе РПЦ заявил один из участников митинга. «Я обращаюсь к патриарху КИРИЛЛУ благословить Президента ЯНУКОВИЧА на решительный шаг, который называется вето Налогового кодекса», - сказал он.

При этом люди, стоящие на Майдане, поддержали его громкими возгласами.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к данному закону.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.