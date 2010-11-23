Бумаги, которой можно было бы прогнать людей с Майдана, пока нет в природе

Министерство юстиции еще не открывало исполнительное производство по решению Окружного административного суда Киева, которым запрещено проводить массовые мероприятия на Майдане Незалежности столицы с 22 по 26 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в Минюсте Украины, заметив, что соответствующим образом исполнительная служба пока не может вручить организаторам акции соответствующие документы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на минувшей неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к этому закону.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 по 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.

Сегодня, 23 ноября, представители коммунального предприятия “Киевблагоустройство” пытались вручить предпринимателям предписание о сносе палаточного городка на Майдане Незалежности в Киеве. Однако вручить документ пока не удалось.