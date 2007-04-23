Богатырева знает, что Ющенко с Януковичем будут делать после решения КС

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА убеждена, что постоянный диалог, происходящий между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, демонстрирует ответственные правила формирования демократической политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такое мнение Р.БОГАТЫРЕВА выразила в эфире “5-го канала”.

«Без сомнения, что диалог, который сейчас происходит между Президентом и премьер-министром, не будет исчерпан даже после решения Конституционного Суда. Убеждена, что и в дальнейшем будет продолжаться поиск компромисса в решении причины политического кризиса – несовершенство политической реформы», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ обоюдно понимают, что решение Конституционного Суда будет определяющим в решении политического кризиса и дальнейшем поиске компромиссов.

Р.БОГАТЫРЕВА заметила, что «возможно, это и будет первым шагом, который заставит украинских политиков сесть за работу в конституционной комиссии и наработать тот перечень изменений, который поможет в конституционной процедуре принять поправки к пакету законодательных актов».

«Мы остаемся твердыми сторонниками построения компромисса на базе решения КС. Вместе с тем, я предусматриваю, что их может быть несколько: первый и основной - никакой политической целесообразности, все наши решения должны быть обеспечены Конституцией и Законом. Второй - никто не может получить никаких привилегий и преимуществ на основании только политических договоренностей, но за пределами Конституции. Оппозиция имеет право на критику в пределах приличия, регламента и закона. Но она не может быть параллельной политической властью в Украине. Убеждена, что Президент также не пойдет на такой шаг, ведь он глава государства, и должен представлять государство, а не политическое меньшинство», - заявила лидер фракции Партии регионов.