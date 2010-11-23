Предприниматели на Майдане Незалежности в Киеве завтра в режиме дежурства продолжат акцию протеста против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили участники акции протеста.

По их словам, вместе с тем, на четверг, 25 ноября, запланирована широкомасштабная акция с участием большого количества людей.

На данное время в палаточном городке предпринимателей спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано.

На Майдане находятся народные депутаты Украины Сергей МИЩЕНКО (БЮТ) и Андрей ПАРУБИЙ (“Наша Украина – Народная самооборона”).

Организаторы еще не получили от исполнительной службы решение суда о запрещении проведения акции.

Кроме того, предприниматели закупают теплые одеяла и матрасы.

Видеотрансляцию с Майдана можно смотреть здесь

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на минувшей неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к этому закону.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 по 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.