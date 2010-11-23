Предприниматели закупают теплые одеяла и матрасы
На Майдане - два нардепа
Предприниматели на Майдане Незалежности в Киеве завтра в режиме дежурства продолжат акцию протеста против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили участники акции протеста.
По их словам, вместе с тем, на четверг, 25 ноября, запланирована широкомасштабная акция с участием большого количества людей.
На данное время в палаточном городке предпринимателей спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано.
На Майдане находятся народные депутаты Украины Сергей МИЩЕНКО (БЮТ) и Андрей ПАРУБИЙ (“Наша Украина – Народная самооборона”).
Организаторы еще не получили от исполнительной службы решение суда о запрещении проведения акции.
Кроме того, предприниматели закупают теплые одеяла и матрасы.
Видеотрансляцию с Майдана можно смотреть здесь
Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на минувшей неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к этому закону.
В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 по 24 ноября 2010 года...”.
Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.