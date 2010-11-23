В Израиль без виз можно будет ехать уже 8 февраля

Соглашение между Украиной и Израилем о безвизовом режиме вступит в силу 9 февраля 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в соответствии с соглашением, граждане Украины и Израиля, которые пользуются действительными паспортами гражданина или служебными паспортами, дающими право пересечения границы, могут въезжать на территорию другого государства, проезжать через него или находиться в нем без получения визы на протяжении 90 дней за срок, который составляет 180 дней.

Вместе с тем, граждане Украины и Израиля, которые намереваются находиться на территории государства другой стороны больше чем 90 дней, или осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в соответствии с законодательством государства въезда.

«Вступление в силу украинско-израильского соглашения об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами для выезда за границу или служебными паспортами Украины и Государства Израиль, будет способствовать реализации прав граждан Украины на свободу передвижения, развития политического диалога, создает предпосылки для углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-технической, торговой и туристических сферах», - сказал А.ДИКУСАРОВ.