Собрание на Майдане нашло законный повод «не замечать» решение суда

Представители коммунального предприятия “Киевблагоустройство” пытались вручить предпринимателям предписание относительно снова палаточного городка на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции, заметив при этом, что, по имеющейся информации, вручить документы организаторам акции протеста пока не удалось, поскольку те сослались на то, что у них якобы обеденный перерыв.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на минувшей неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к этому закону.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 по 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.