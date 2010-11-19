Польский эксперт: выборы в 2012 г. выгодны и власти, и оппозиции

Проведение парламентских выборов в Украине в 2012 году выгодно как правящей Партии регионов, так и оппозиции.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что отмена в октябре конституционной реформы 2004 года создает “комфортные” условия для Партии регионов для последующей консолидации власти и подготовки к выборам за два года.

По словам эксперта, правящая партия надеется, что экономическая ситуация в Украине в 2012 году будет лучше нынешней, что позволит им получить больше депутатских мандатов.

Эксперт обратил внимание, что в последние дни в Украине прошли массовые акции протеста против Налогового кодекса, а зимой люди почувствуют последствия повышения цен на газ.

„2011 год, действительно, не самое лучшее избирательное время для «регионов», поэтому нет смысла их ускорять”, - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что оппозиционные партии также не имеют уверенности в выигрыше долгосрочных выборов, и, скорее всего, надеются на рост своей популярности за счет ухудшения экономической ситуации в Украине.

„Рассчитывают, что будет утомление властью, и каждый месяц будет работать на них”, - сказал эксперт.