Польский эксперт: выборы в 2012 г. выгодны и власти, и оппозиции
Результат будет зависеть от экономики
Проведение парламентских выборов в Украине в 2012 году выгодно как правящей Партии регионов, так и оппозиции.
Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.
Он отметил, что отмена в октябре конституционной реформы 2004 года создает “комфортные” условия для Партии регионов для последующей консолидации власти и подготовки к выборам за два года.
По словам эксперта, правящая партия надеется, что экономическая ситуация в Украине в 2012 году будет лучше нынешней, что позволит им получить больше депутатских мандатов.
Эксперт обратил внимание, что в последние дни в Украине прошли массовые акции протеста против Налогового кодекса, а зимой люди почувствуют последствия повышения цен на газ.
„2011 год, действительно, не самое лучшее избирательное время для «регионов», поэтому нет смысла их ускорять”, - сказал он.
Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что оппозиционные партии также не имеют уверенности в выигрыше долгосрочных выборов, и, скорее всего, надеются на рост своей популярности за счет ухудшения экономической ситуации в Украине.
„Рассчитывают, что будет утомление властью, и каждый месяц будет работать на них”, - сказал эксперт.