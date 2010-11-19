Адвокат отрицает, что Данилишин просил убежища в Чехии

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН не просил политического убежища в Чехии.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Степан УКРАИНЕЦ.

«Богдан Михайлович не просил политического убежища в Чехии. Информация о том, что он якобы попросил убежища, - не соответствует действительности», - подчеркнул С.УКРАИНЕЦ.

Как сообщалось, некоторые СМИ 18 ноября писали, что Б.ДАНИЛИШИН подал запрос на получение политического убежища в Чехии.

«Наши собеседники, впрочем, не сообщают, когда именно он подал запрос на получение политического убежища в Чехии», - отмечал, в частности, «Kyiv Post».

Б.ДАНИЛИШИН, министр экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, был задержан в Чехии 19 октября.

Международный розыск экс-министра начался в августе этого года после того, как против него было возбуждено дело о злоупотреблении служебным положением. Б.ДАНИЛИШИНА обвиняют в нарушении процедуры государственных закупок, из-за чего бюджет страны потерял 13,9 млн. грн.

Сам экс-министр виновным себя не считает и уверен, что за обвинениями стоит тендерная мафия, недовольная его политикой на посту главы Минэкономики.