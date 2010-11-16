У Жвании говорят, что к ним просится Арьев

Народный депутат Владимир АРЬЕВ написал заявление о вступлении в депутатскую группу «Право выбора».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе объединения «Право выбора».

Депутатская группа «Право выбора» была создана в июне этого года для принятия эффективных законопроектов и проведения реформ, говорится в сообщении. Координатором группы был избран Давид ЖВАНИЯ. Сейчас в состав группы входят 16 народных депутатов, в частности, Владимир СТРЕТОВИЧ, Оксана БИЛОЗИР, Олег НОВИКОВ.