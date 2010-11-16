Погребинский знает, почему Черновецкого не посадят

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом о назначении Александра ПОПОВА председателем Киевской городской государственной администрации формализовал существующее формальное распределение обязанностей среди руководителей столицы.

Такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"На самом деле ничего не произошло. Просто то, что было неформально, сейчас формализовано. Все же понимают, что ПОПОВ неформально был руководителем города. И это существование в неформальном статусе должно было рано или поздно закончиться. Это решение формализует реальную ситуацию", - сказал М. ПОГРЕБИНСКИЙ.

При этом, по его мнению, ролевая ситуация для Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО также не изменилась. "У мэра сохраняется довольно большой объем прав: он является лидером местной общины, значит, у него есть городской совет, который принимает какие-то решения, он подписывает эти решения, многие из них, кстати связаны с бюджетом и расходованием ресурсов. Все это - это решения горсовета, в котором у него важный голос", - добавил он.

"Все понимают, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ только визировал решения ПОПОВА. И вопрос в том, как долго он будет это делать. Я думаю, что в его интересах делать это до тех пор, пока не закончится срок его полномочий, поскольку он остается мэром, уважаемым человеком, хотя реальной власти не имеет, но при этом все свои вопросы, в которых заинтересован, решает", - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Вместе с тем, политолог предположил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ согласовал свои действия с действующей властью. "Если он захочет повоевать с действующей властью, то силы слишком неравны. Я думаю, что он в этом не заинтересован, а действующая власть в конце концов имеет и такую возможность, как внесение изменений в закон о столице - российский вариант назначения. Большинство у них есть, но мне кажется, до этого не дойдет, потому что никто в этом не заинтересован. Эта тема пока не актуальна, но полностью это исключать не следует", - пояснил он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также исключает возможное уголовное или административное преследование Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО даже после завершения его полномочий в должности мэра столицы. "Он сейчас выступает как партнер действующей власти. Ведь он мог бы написать заявление, уйти, это привело бы к проблемам ЯНУКОВИЧА, а раз он этого не делает, значит, он находится в некоей договоренности с действующей властью, поэтому я не вижу причин, почему бы его преследовать за что-то. Он опытный человек, грамотный юрист. Я думаю, что он не подписывал какие-то документы, за которые его можно было бы напрямую привлечь к уголовной или административной ответственности", - предположил политолог.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы об увольнении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя КГГА и назначении на эту должность Александра ПОПОВА.