Томенко: невосприятие проекта Налогового кодекса объединило Украину

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что невосприятие проекта Налогового кодекса объединило Украину.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу результатов всеукраинского опроса, который был проведен «Украинским демократическим кругом» по заказу Института политики 2-8 ноября 2010 года.

«Общество восприняло Налоговый кодекс как инструмент борьбы власти против малого и среднего и защиты крупного бизнеса», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя Верховной Рады сообщил, что, в соответствии с этим исследованием, большинство украинцев (58,9%) не поддерживает принятие нового Налогового кодекса. А поддерживают его принятие лишь 9,2% граждан (31,9% не смогли определиться).

Н.ТОМЕНКО также отметил, что «это тот случай, когда невосприятие Налогового кодекса объединило Украину, потому что негативно оценивает принятие этого документа большинство граждан во всех регионах страны». «Более того, новый Налоговый кодекс вызывает активное невосприятие, поскольку 19,7% граждан выразили готовность принять участие в акциях протеста против него», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

По мнению вице-спикера, главной проблемой власти в необеспечении общественной поддержки данного документа является отсутствие понятной политики по увеличению налоговой нагрузки, прежде всего, на крупный бизнес и ряд коррупционных скандалов, связанных с членами семей высокопоставленных лиц, которые активно используют бюджетные средства в собственных интересах.

«Таким образом, на фоне массового выведения крупным бизнесом своих капиталов в оффшоры и злоупотребления высокопоставленными лицами бюджетными средствами, «морализаторская» политика власти о том, что Налоговый кодекс – это необходимость и своеобразная жертва граждан на алтарь поддержки государственного бюджета, пенсионеров и общества полностью нивелировала общественную поддержку Налогового кодекса», - отметил заместитель председателя ВР.

«Даже если новый Налоговый кодекс будет принят, то это будет документ, который не будет иметь общественной легитимности. То есть документ, который де-факто не признает большинство общества», - подвел итог Н.ТОМЕНКО.